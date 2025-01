information fournie par France 24 • 23/01/2025 à 17:47

Les mégafeux sont une conséquence du réchauffement climatique et l'alimentent aussi. Les incendies de Los Angeles brûlent toujours et leurs émissions seront probablement importantes. Dans les villes, des matériaux plastiques, de l'essence, des isolants ont brûlé et envoyé des particules toxiques dans l'atmosphère. L'eau de la ville a été contaminée par ces produits chimiques et par les retardateurs de flammes. Les habitants sont invités à ne plus boire d'eau du robinet jusqu'à nouvel ordre.