Les États-Unis deviennent numéro mondial du "minage" de bitcoin

information fournie par France 24 • 15/10/2021 à 12:02

Les milieux traditionnels de la finance aux États-Unis s'intéressent de plus en plus aux autre cryptomonnaies. Le régulateur américain pourrait même donner son feu vert au premier fonds négocié en bourse de contrats à terme en bitcoin. Au Texas, les autorités cherchent à attirer les adeptes de la cryptomonnaie et en particulier les "mineurs", chassés depuis quelques mois de Chine. Les États-Unis sont ainsi devenus le numéro un mondial du "minage". Décryptage