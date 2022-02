information fournie par France 24 • 14/02/2022 à 11:09

Les États-Unis considèrent que la Russie pourrait envahir l’Ukraine « à tout moment » et que l’Europe vit le moment le plus dangereux depuis la fin de la Guerre froide il y a trente ans. Face à cette tension, un véritable carrousel diplomatique a lieu pour éviter une escalade, et les civils ukrainiens qui habitent à proximité de la frontière avec la Russie se préparent au pire.