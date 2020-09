"Les apparences", "Ondine"... L'amour dans tous ses états au cinéma

France 24 • 23/09/2020 à 13:59

Dans ce numéro 100% cinéma, Louise Dupont et Thomas Baurez parlent d'amour. Celui contrarié de Karin Viard et Benjamin Biolay dans "Les apparences", un drame qui vire au thriller signé Marc Fitoussi. L'amour entre deux eaux, aussi, dans"Ondine", film étrange et intriguant qui a valu un Ours d'argent à la dernière Berlinale pour l'actrice allemande Paula Beer. Enfin, les rapports homme-femme scrutés à la loupe dans "Stripped", le dernier volet d'une trilogie imaginée par le cinéaste israélien Yaron Shani.