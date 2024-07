information fournie par France 24 • 02/07/2024 à 14:20

Après plus de 185 désistements déjà annoncés, la ligne de départ du deuxième tour des élections législatives sera connue ce mardi à 18H, et devrait bon an mal an confirmer la constitution d'un "front républicain" contre le Rassemblement national. Souvent sans enthousiasme, les retraits de candidats macronistes ou de gauche ont lieu dans l'écrasante majorité des circonscriptions où au moins trois candidats étaient qualifiés et où le RN est en mesure de l'emporter.