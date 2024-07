information fournie par France 24 • 03/07/2024 à 10:24

Avec plus de 220 désistements et presqu’autant de triangulaires en moins, les chances du Rassemblement national d’atteindre une majorité absolue sont de plus en plus minces. Quelles seront les options possibles si Jordan Bardella ne peut pas diriger un futur gouvernement ? Une coalition arc-en-ciel ? Un gouvernement d’experts ? L’Italie a connu quatre exemples de gouvernements de techniciens, avec parfois certains succès. Mais l’exemple de l’Italie est-il applicable à la France ? Décryptage.