Législatives en France : et maintenant ? Parlons-en avec Najat Vallaud-Belkacem et Nora Hamadi

information fournie par France 24 • 08/07/2024 à 12:59

Qui aurait pu, il y a un mois, au soir de la dissolution de l’Assemblée nationale, prédire les résultats des élections législatives anticipées en France ? Le pays vient de vivre un moment politique qui restera dans l'Histoire et qui ouvre, sans doute, une période d'incertitude et d'inédit. La gauche unie est devenue la première force politique de cette Assemblée nouvellement élue, avec 182 députés, devant l'ex-majorité présidentielle (168 sièges) et le RN et ses alliés (143 sièges). La poussée de l'extrême droite a été contenue, mais aucun des trois blocs n'obtient la majorité absolue. Et maintenant ? La France va-t-elle découvrir le gouvernement de coalition ? Si oui, autour de quel programme et avec quelle incarnation ? Parlons-en avec Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre socialiste et Nora Hamadi, journaliste et productrice.