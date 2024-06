Législatives : devant les patronat, la gauche se défend, le RN veut rassurer

information fournie par France 24 • 20/06/2024 à 12:14

Le Nouveau Front populaire demande un effort aux milliardaires, le Rassemblement national veut rassurer sur les dépenses, et Edouard Philippe vante son côté "pro-business": les représentants des principaux partis dans la course aux législatives passaient leur grand oral jeudi devant les patrons, au moment où le Premier ministre Gabriel Attal présentait le programme de la majorité et appelait les Français à le choisir comme Premier ministre. Les précisions de notre journaliste Julien Sauvaget qui suit les présentations.