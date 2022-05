Le Sri Lanka pris dans la piège de la dette chinoise

information fournie par France 24 • 10/05/2022 à 09:44

Mahinda Rajapska, le Premier ministre du Sri Lanka, a démissionné lundi après plusieurs semaines de manifestations contre des pénuries diverses et une situation économique du pays catastrophique. Le Sri Lanka s'est fortement endetté ces dernières années auprès de la Chine notamment. Mais, avec la crise du Covid-19 et, plus récemment, la guerre en Ukraine, le pays ne parvient pas à s'extraire d'une spirale infernale et s'est déclaré en défaut de paiement le 12 avril.