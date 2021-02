Le revenu universel, salaire du bonheur ?

France 24 • 02/02/2021 à 11:55

Alors que l'épidémie de Covid fait exploser pauvreté et inégalités, on parle de plus en plus de l'instauration d'un revenu universel. Ni salaire minimum garanti, ni minima social, le revenu universel explore de nouvelles voies pour combattre la pauvreté, financer la protection sociale et s'adapter aux évolutions du travail bouleversé par les nouvelles technologies. Abhijit Banerji, prix Nobel d'économie 2019 revient sur la plus grande expérimentation au monde en cours, au Kenya.