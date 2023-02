Le Premier ministre burkinabè propose la création d'une "fédération" entre son pays et le Mali

information fournie par France 24 • 02/02/2023 à 23:19

Le Premier ministre burkinabè a proposé la création d'une "fédération" entre son pays et le Mali, tous deux confrontés à la violence jihadiste et dirigés par des militaires putschistes qui ont exigé le départ des soldats français de leurs territoires. Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a encouragé son homologue burkinabè à suivre l'exemple malien et répété les principes dont Bamako a fait son mantra : défense de la souveraineté et liberté de choisir ses partenaires étrangers .