Le Paris des Arts d'Antoine Duléry

France 24 • 05/02/2021 à 15:09

Cette semaine, Antoine Duléry est l'invité du Paris des Arts. Acteur populaire du cinéma et de la télévision française, il revient sur son parcours et lève un voile sur ses débuts d'imitateur, qu'il raconte dans un livre autobiographie, "Imitacteur" (éd. Cherche-Midi). Avec lui, nous irons découvrir l'exposition "Bowie Odyssée" dans un lieu mythique de la capitale qui a eu plusieurs vies, le Palace. Nous terminerons par une belle rencontre avec l'acteur et réalisateur Jalil Lespert.