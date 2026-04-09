Le pape Léon XIV reçoit une délégation d'athlètes olympiques et paralympiques italiens ayant participé aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Milan-Cortina, au Vatican.
Le pape rencontre des athlètes olympiques de Milan-Cortina au Vatican
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