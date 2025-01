Le palmarès 2024 des ETF iShares

information fournie par Boursorama • 29/01/2025 à 18:13

Chaque trimestre, on fait le point dans l'Actu Bourse sur le palmarès des ETF iShares pour voir ceux qui ont le mieux performé... et ceux qui ont déçu.

En ce début d'année, Ivana Davau, directrice ventes chez iShares France chez BlackRock explique les grandes tendances de 2024.

Du côté des gagnants, on retrouve notamment l'ETF iShares digital entertainement and education qui se place sur la plus haute marche du podium Du côté des déceptions, on retrouve la zone Amérique latine avec pas moins de 3 ETF (iShares MSCI Brazil notamment) dans les plus fortes contre-performances de l'année.

Vidéo sponsorisée.