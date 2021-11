Le nouveau "Voyage" d'ABBA après 40 ans d'absence

information fournie par France 24 • 05/11/2021 à 16:28

Agnetha, Bjorn, Benny et Ann-Frid s’étaient séparés en 1982, au grand dam des fans d'ABBA. Mais ils reviennent cette année avec un neuvième - et ultime - album, "Voyage", dont plusieurs titres sont déjà sortis, comme "I still have faith in you" et "Don’t shut me down". Et une série de concerts par hologrammes interposés aura également lieu au printemps 2022, à la "ABBA Arena", une salle en cours de construction à Londres. Un projet en gestation depuis 2018, le temps que le groupe soit satisfaits de ses avatars.