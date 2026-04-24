Le monde du cinéma mais aussi des centaines d'anonymes ont rendu vendredi à Paris un ultime hommage à Nathalie Baye, décédée le 17 avril à 77 ans, avant son inhumation "dans la stricte intimité".
Le monde du cinéma et une foule d'admirateurs disent adieu à Nathalie Baye
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