Le juge Édouard Durand sur la pédocriminalité : "Il y a un désir de justice absolument immense"

information fournie par France 24 • 07/10/2021 à 12:00

Le magistrat Édouard Durand co-préside en France la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE). Il revient dans Paris Direct sur la déflagration provoquée par le rapport Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Église catholique française. Et il aborde plus largement la question des violences sexuelles dans la société. Quelles réparations pour les victimes ? Quelle protection ? Faut-il changer les lois ? Quelle réponse la société peut-elle apporter ?