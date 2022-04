Le journal des biotechs : Jean-Claude Maurel (Medesis), Shefali Agarwal (Onxeo)

information fournie par Boursorama • 20/04/2022 à 15:50

Dans ce numéro du journal des biotechs, pas d'analyste exceptionnellement mais deux entretiens de dirigeants.

Le premier est avec Jean-Claude Maurel, fondateur et président du directoire de Medesis Pharma. Il revient et détaille notamment l'annonce récente de la biotech sur l'accélération du développement de ses produits antinucléaires, annonce qui avait fait progresser le cours de Bourse de plus de 120% en une seule séance

Le second entretien est lui consacré à Shefali Agarwal récemment nommée PDG à la tête d'Onxeo. Elle explique les raisons de ce choix et dévoile ses priorités stratégiques pour la société à court et moyen terme.