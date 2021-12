"Le grand interdit masculin aujourd’hui est d’avoir accès à ses émotions"

information fournie par France 24 • 03/12/2021 à 15:05

Qu’est-ce qu’être un homme ? Vaste question que pose la réalisatrice française Mai Hua dans "Make Me a Man", documentaire filmé avec le thérapeute britannique Jerry Hyde qui anime un groupe de parole masculin depuis plusieurs années. Les hommes y racontent notamment les injonctions auxquelles ils sont soumis : être dur, protecteur, avoir le contrôle... Mais "à partir du moment où on est dans une parole la plus nue et la plus sincère possible, on est tous du même côté", estime notre invitée.