Le debrief du 3 février : le CAC 40 termine à l'équilibre une séance sans conviction

Boursorama • 03/02/2021 à 18:06

Alors on était bien parti et puis l'optimisme s'est dégonflé tout au long de la journée, on a même flirté avec le rouge et puis finalement le CAC 40 termine sur un 0 pointé, sur une stabilité presque parfaite vers les 5563 points.

Les statistiques du jour n'étaient guère réjouissantes avec un indice de l'activité globale de la France qui se replie de 49,5 à 47,7 entre décembre 2020 et janvier, soit une accélération de la contraction de l'activité en janvier.

Aux Etats-Unis, malgré une enquête ADP faisant ressortir la création de 174.000 postes en janvier (trois fois plus que ce qui était attendu par le consensus) et un plan de relance qui progresse, le Dow Jones se replie de 0,1% vers les 30.644 points vers 17h45 quand le Nasdaq temporise à +0,09%.

Après les bons chiffres publiés hier, le titre Aphabet grimpe de 7,5% alors que la maison mère de Google a fait part d'un bénéfice net en hausse de 50% au quatrième trimestre. Amazon (-0,3%) non plus n'a pas déçu mais la prise de distance du fondateur Jeff Bezos a refroidi les investisseurs...

Valeurs en hausse

C'est le spécialiste de l'hydrogène McPhy energy qui domine les hausses du SBF 120. On a appris ce matin que le géant de la gestion d'actifs BlackRock, avait dépassé, le 1er février, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société

En seconde place, Renault accélère devant Ipsos et Sartorius Stedim

Sur le CAC 40 derrière la marque au losange, Publicis tirait son épingle du jeu après avoir publié un revenu net de 2,6 milliards d'euros au dernier trimestre, en baisse organique de 3,9%, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à une baisse de 6,7%. C'est notamment dû au dynamisme de sa filiale Epsilon spécialisée dans le marketing et les données

Engie bénéficie d'un relèvement d'objectif de cours de 14,10 euros à 15,70 euros par HSBC avec une recommandation maintenue à l'"achat".

Et Veolia gagne 1,6% alors qu'il gagne une manche dans le conflit qui l'oppose à Suez. Le tribunal de Nanterre a jugé que les instances représentatives de Suez n'avaient pas être consultées dans le cadre du rachat de 29,9 % de son capital et que Veolia "retrouvait de fait l'ensemble de ses droits d'actionnaire".

Valeurs en baisse

Alstom est le dernier wagon du SBF 120. Son président a annoncé vouloir renégocier le contrat des nouveaux RER B transiliens attribué à un groupement associant l'espagnol CAF et Bombardier Transport. Bombardier Transport que le même Alstom vient de racheter.

En repli également Casino Guichard Rémy Cointreau et Kaufman & Broad...

LG (redaction@boursorama.fr)