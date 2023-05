Le debrief du 26 mai : le CAC 40 sauve l'honneur

information fournie par Boursorama • 26/05/2023 à 18:00

Il aura donc fallu attendre la dernière séance de la semaine pour avoir droit à une hausse du CAC 40. Et cette progression est même plutôt sympathique puisque l'indice finit à +1,24% vers les 7.319 points et encore des petits volumes : 2,9 milliards d'euros échangés. Surtout, il recule de 2,31% sur la semaine.

C'est le sentiment que les négociations avancent dans le bon sens sur le plafond de la dette américaine qui soutient les marchés aujourd'hui alors même qu'on a pourtant eu une mauvaise surprise côté inflation.

L'indice PCE, suivi par la Fed, augmenté de 4,4% sur un an en avril contre 4,2% le mois précédent. Le PCE core, qui exclut les secteurs aux prix volatils comme l'alimentation et l'énergie, a même accéléré à 4,7%. Ca n'a pas suffi à enrayer le rebond du Dow Jones qui grimpe de 0,9% à 17h45 et le Nasdaq poursuit sur sa lancée : +1,9% vers les 12.936 points.

Valeurs en hausse

Coface s'est installé en tête du SBF 120. Au premier trimestre, l'assureur crédit a dévoilé un résultat net part du groupe de 61,2 millions d'euros, en hausse de 17%.Coface, qui explique que le nombre de défaillances d'entreprise poursuit sa remontée, à un rythme cependant plus modéré qu'attendu.

Derrière, Faurecia remet le pied sur l'accélérateur. L'équipementier automobile profite d'un relèvement de recommandation de Jefferies de "sous-performance" à "achat" avec un objectif de cours rehaussé de 16 à 24 euros. Il entraine Valeo dans son sillage.

Atos profite lui d'une décision de justice favorable aux Etats-Unisdans le cadre du litige en cours entre Syntel, acheté par Atos en 2018 et TriZetto.

Sur le CAC 40, STMicro est aux avant-postes des hausses devant les valeurs du luxe : LVMH et Hermès.

Valeurs en baisse

Casino est resté dans les rayons aujourd'hui. Le distributeur, lourdement endetté a annoncé l'ouverture de négociations officielles avec ses créanciers afin de résoudre ses difficultés financières. Dans un communiqué distinct, il a aussi annoncé la signature avec le Groupement Les Mousquetaires, propriétaire de la chaîne Intermarché, d'un protocole qui prévoit notamment la cession de points de vente de Casino en France représentant environ 1,05 milliard d'euros de chiffre d'affaires HT. Sur le SRD, Rallye recule lui de 10%.

Ca baisse aussi pour les foncières Klépierre et Unbail-Rodamco et c'est Worldline qui est lanterne rouge sur le CAC 40.

LG (redaction@boursorama.fr)