Le debrief du 22 février : le CAC 40 ne cède pas à la panique

22/02/2022

Alors certes, ce n'était pas l'enthousiasme débridé sur le marché français aujourd'hui mais on pas non plus cédé à la panique après la correction enregistrée hier. La situation géopolitique reste tendue avec un discours très offensif de Vladimir Poutine hier soir qui a reconnu deux républiques séparatistes auto-proclamées de l'est de d'Ukraine et annoncé une opération de "maintien de la paix" de l'armée russe, qui pourrait à terme justifier une invasion du territoire ukrainien.

Des craintes qui restent présentes mais un CAC 40 qui malgré une ouverture bien dans le rouge finit à presque à l'équilibre -0,01% vers les 6787 points et près de 4 milliards d'euros échangés

De l'autre côté de l'Atlantique, la tendance est plus nettement à la baisse avec un Dow Jones qui cède 0,8% à 17h45 vers les 33.800 points et un Nasdaq à -1% vers les 13.417 points.

Valeurs en hausse

Attaqué depuis trois séances Worldline gagne plus de 10% grâce à une publication 2021 saluée. Le résultat net part du groupe des opérations poursuivies s'est élevé à 191 millions d'euros, en hausse de 50,2%. Pour 2022, le groupe vise une croissance organique du chiffre d'affaires entre 8 et 10%.

Derrière Ubisoft reprend la partie. Le bureau d'analyses Benchmark a remonté son conseil de vendre à conserver arguant que l'éditeur pourrait faire une cible attrayante dans le mouvement de consolidation actuel du secteur des jeux vidéo.

Ca va bien aussi pour Eramet, le producteur de nickel qui va vendre sa filiale de fabrication d'alliages Aubert & Duval à un consortium composé d'Airbus, Safran et de Tikehau Ace Capital, filiale de la société de gestion Tikehau Capital.

Edenred était aussi à l'honneur grâce, là encore, à une publication 2021 record marquée notamment par un excédent brut d'exploitation en hausse de 18% à données comparables, à 670 millions d'euros. Edenred qui table sur une croissance organique supérieure à 10% de cet indicateur cette année.

Enfin sur le SRD, AB Science s'envole de 37% . La biotech a reçu l'autorisation de l'autorité de santé canadienne de soumettre une demande de mise sur le marché de son traitement, le masitinib, dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique

Valeurs en baisse

GTT reste sous pression après ses chiffres 2021 publiés vendredi

Renault est en marche arrière alors que la marque au losange qui contrôle le constructeur automobile russe AvtoVAZ dit suivre la situation en Ukraine et les sanctions qui pourraient être prises contre la Russie

Valneva et Nexans complètent le tableau des plus fortes baisses sur le SBF 120

