Le debrief du 21 mars : rassuré, le CAC 40 grimpe avant la Fed

21/03/2023 à 18:20

Après avoir un peu hésité hier, le CAC 40 s'est orienté plus nettement à la hausse aujourd'hui, gagnant 1,42%, vers les 7.113 points à la clôture avec un volume d'échanges de 3,9 milliards d'euros. Des investisseurs rassurés par les mesures mises en place pour le sauvetage de Credit Suisse et qui s'attendent désormais à ce que la Fed annonce une augmentation de ses taux de 25 points de base demain, voire pas du tout...

Même sentiment d'apaisement sur les marchés américains, avec toutefois une progression un peu plus modérée à 17h45 avec un Dow Jones à +0,5% vers les 32.425 points et un Nasdaq à +0,9% vers les 11.780 points. je vous parlais hier de la First Republic, toujours attaqué et bien le rebond est très fort aujourd'hui : +42,8%.

Paradoxalement, l'actualité des valeurs est assez limitée.

Valeurs en hausse

Sans surprise, les valeurs bancaires redressent toute la tête sur le CAC 40 : tir groupé de Société Générale, BNP Paribas et Axa.

Sur le SBF 120, c'est Antin Infrastructures Partners qui rebondit après la grosse séance de baisse de vendredi dernier.

ALD, Atos et Rexel sont également bien orientés

Et puis sur le CAC 40 en dehors des financières, belle séance aussi pour Alstom. L'équipementier ferroviaire figure parmi les valeurs favorites de Deutsche Bank dans le secteur des biens d'équipement en raison d'un levier d'endettement et d'un niveau de liquidités solides.

Valeurs en baisse

Deuxième séance de repli pour Ubisoft qui perd désormais plus de 15% depuis le début de l'année.

Toujours sur le SBF 120, Orpea reste dans le rouge suivi par Voltalia et SES Imagotag

A noter tout de même le repli de 0,5% de Sopra Steria qui va racheter son concurrent néerlandais Ordina pour 518 millions d'euros.

Peu de mouvements notables sur le CAC 40, Teleperformance est lanterne rouge de l'indice mais avec un repli très limité de 0,76%

