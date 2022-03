Le debrief Bourse du 9 mars : phénoménale séance de rebond à Paris !

information fournie par Boursorama • 09/03/2022 à 18:10

On l'a dit en début de semaine : la Bourse en ce moment, c'est un manège à sensations très fortes. Aujourd'hui, elles sont carrément agréables. Alors que les investisseurs veulent croire à une désescalade en Ukraine et à des annonces fortes à l'issue du sommet européen qui s'ouvre demain à Versailles, le CAC 40, toujours aussi volatil, boucle une phénoménale séance de rebond : +7,13% (oui oui vous avez bien lu) vers les 6388 points et 8,2 milliards d'euros échangés

C'est un peu moins exubérant de l'autre côté de l'Atlantique mais ça monte aussi et ça fait du bien après quatre séances passées dans le rouge pour les marchés américains, l'officialisation de l'embargo US sur le pétrole russe a été bien digéré et à 17h45, le Dow jones progresse de 1,9% vers les 33.242 points et le Nasdaq de 2,8% vers les 13.152 points

Valeurs en hausse

Forcément, si on se demande ce qui monte à la Bourse de Paris aujourd'hui et bien tout ou presque

Il y a logiquement les secteurs attaqués récemment, c'est bien sûr le cas pour les valeurs de l'auto avec des progression à deux chiffres que ce soit pour les constructeurs ou les équipementiers à l'image de Renault, Stellantis, Valeo ou encore Faurecia (+17%)

Les bancaires aussi remontent de belle façon comme Société Générale +11,5% et BNP Paribas +10%

En 2e position sur le SBF 120 derrière Faurecia on retrouve Accor : C'est notamment grâce à Berenberg est passé de « conserver » à « achat » sur le groupe hôtelier avec un objectif de cours maintenu à 32 euros. Accor est peu exposé à la Russie et l'Ukraine et le courtier souligne que le plan de redressement se fait conformément à ses attentes

A noter aussi Veolia qui termine en tête des progressions du CAC 40

Et puis sur le SRD, Transgene gagne près de 15% : la biotech présentera avec son partenaire BioInvent des données sur un virus oncolytique innovant lors de la conférence annuelle de l'American Association for Cancer Research.

Valeurs en baisse

Les fortes hausses des jours précédents connaissent des prises de bénéfice. Mais il y a en a très peu Elles ne sont que cinq sur le SBF 120 ! Dassault Aviation, Neoen, Thales, Vallourec et CGG. Les parapétrolières qui accompagnent la baisse du Brent -7,5% sous les 120 dollars le baril ce soir

LG (redaction@boursorama.fr)