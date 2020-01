Le debrief Bourse du 6 janvier : le CAC 40 résiste mieux que bien à la montée des tensions

Boursorama • 06/01/2020 à 18:14

Eh bien voilà premier debrief Bourse de cette année 2020 et on commence dans le rouge mais pas tant que ça. Le CAC 40 limite la casse en clôture finissant la séance en repli de 0,51% vers les 6014 points avec 3,1 milliards d'euros échangés.

Donald Trump a agité les marchés en 2019, pas de raison que cela change en 2020. Trois jours après l'élimination du général iranien Qassem Soleimani, la tension monte entre l'Iran et les Etats-Unis entre menaces de représailles visant des sites américains d'un côté et menace de frappes ciblées sur 52 sites en Iran de l'autre. Bigre !

Un ton belliqueux qui, au final, ne panique pas plus que ça Wall Street. Vers 17h45, le Dow Jones reculait de 0,13% seulement alors que le Nasdaq s'affichait lui en légère hausse de 0,2%

Valeurs en vue

En hausse

Côté hausse sur le marché français, on retrouve Plastic Omnium en tête du SBF 120. L'équipementier auto profite notamment d'un coup de pouce de JP Morgan qui a relevé sa recommandation de "neutre" à "surpondérer" avec un objectif de cours remonté de 24 à 29 euros. La banque américaine estime que le groupe devrait enregistrer des performances supérieures à celle du secteur en Europe. Valeo grimpe également.

Les tensions actuelles profitent aussi bien entendu au pétrole avec un baril de Brent qui tutoie désormais les 69 dollars. Ca fait les affaires de certaines valeurs du secteur à commencer par Total et, dans une moindre mesure de TechnipFMC (+0,3%)

Dans le contexte actuel, les valeurs défensives retrouvent aussi de l'attrait et c'est notamment le cas de Thales, 3e séance de hausse pour le spécialiste de l'électronique de défense.

Ca va bien aussi pour sanofi. Là aussi, JPMorgan a relevé sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre" et porté son objectif de cours de 80 à 103 euros. Morgan Stanley a également relevé son objectif de cours de 90 à 105 euros.

En baisse

Côté baisses, la biotech DBV subit des prises de bénéfices sur le SBF 120 : on rappelle qu'elle a gagné près de 40% en un mois. Derrière, on retrouve Tarkett. Là c'est un peu le scénario inverse alors que le spécialiste des revêtements de sol perd désormais 33% sur les six derniers mois

Amundi est également mal orienté tout comme Vallourec... qui ne bénéficie pas de la hausse des cours du brut.

Sur le CAC 40, c'est Accor qui est lanternree rouge (-2,33%)

LG (redaction@boursorama.fr)