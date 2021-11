Le debrief Bourse du 5 novembre : séance historique pour le CAC 40 qui dépasse les 7000 points

information fournie par Boursorama • 05/11/2021 à 18:28

Décidemment c'est un alignement des planètes auquel on assiste sur les marchés actions. Le CAC 40 a à 9h13 très exactement passer le cap des 7000 points. Il aurait pu s'arrêter là mais non il a accéléré à la faveur des chiffres du chômage américain, bien meilleurs que prévu. Des statistiques qui confortent le scénario d'une accélération de la croissance américaine.

Puis last but not least côté bonnes nouvelles dans l'après-midi, Pfizer annonce que son traitement antiviral contre le covid réduit de 89% le risque de formes graves.

Bref pour les marchés ça ressemble un peu à une vraie fin de crise. Avec en prime une Fed qui nous offre un discours plus accommodant qu'attendu.

Le CAC 40 termine sur une hausse de 0,76% vers les 7040 points.

Du côté des valeurs, c'est le luxe qui pousse la locomotive. Selon les analystes de Bryan Garnier, la dynamique du secteur pour cette fin d'année devrait rester en ligne avec celle « clairement rassurante » du troisième trimestre, qui a été portée par les deux principaux piliers de sa croissance, la Chine et les Etats-Unis. LVMH gagne 2,37%, Kering 1,68% et Hermès 1,25%. Hermès qui atteint un nouveau record à 1459 euros l'action.

L'annonce de Pfizer dope le secteur de l'aéronautique : +5% de hausse pour Safran ce soir à la clôture, Airbus +4,50%.

A la hausse également, la foncière commerciale Unibail-Rodamco-Westfield qui gagne 4,87%.

Du côté des baisses, Legrand est toujours sanctionné pour ses prévisions. Le titre lâche encore 1,75%.

La plus forte baisse est pour Teleperformance -5%, lanterne rouge de l'indice.

Tout le segment de la pharmacie et des biotechs est en repli après l'annonce de Pfizer. Eurofins lâche 3,65%.

Sur le SBF 120, Valneva dégringole de plus de 11%%. La mise en service d'un traitement pénalise en effet le vaccin de la biotech.

Sartorius Stedim Biotech lâche plus de 8%.

Aux Etats-Unis, l'annonce de Pfizer et des chiffres de l'emploi dopent aussi les indices. Pfizer gagne d'ailleurs plus de 7%. Et au moment de la clôture parisienne, les trois indices de la Bourse de New York évoluent dans le vert. En attendant évidemment la semaine prochaine où les marchés auront les yeux rivés sur l'inflation américaine.