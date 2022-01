Le debrief Bourse du 5 janvier : et encore une séance de hausse pour le CAC 40 !

information fournie par Boursorama • 05/01/2022 à 18:17

A peine le temps de dire ouf, et voilà déjà presque le CAC 40 rendu aux 7.400 points... 3e séance de hausse avec un indice qui termine à +0,81% vers les 7376 points et 3,8 milliards d'euros échangés.

Les investisseurs semblent désormais très majoritairement considérer que la vague Omicron va avoir peu d'effets sur l'économie et ça se voit sur les marchés. Ils ont en plus pris connaissance d'une bonne statistique outre-Atlantique alors que selon l'enquête ADP, le secteur privé américain a créé 807.000 emplois en décembre, soit près du double de ce qui était attendu... Attention toutefois, l'enquête couvre la période allant jusqu'au 12 décembre, soit juste avant l'envolée des contaminations à Omicron.

Outre-Atlantique pourtant on rejoue un peu le même scénario que les jours précédents. A 17h45, le Dow Jones est bien orienté mais de peu +0,2% vers les 36.868 points mais le Nasdaq continue lui à être sous pression : -0,9% vers les 15.486 points.

Les valeurs technologiques sont pénalisées par la remontée, lundi et mardi, des taux obligataires américains et notamment du 10 ans qui se stabilisait à 1,65% aujourd'hui. On surveillera ce soir, les minutes de la dernière réunion de la Fed qui pourraient donner des indications sur le calendrier du relèvement des taux.

Valeurs en hausse

Et on retrouve à nouveau les valeurs de l'auto en pole position à l'image de Renault et Stellantis. C'est d'ailleurs la 5e séance de hausse consécutive pour la marque au losange.

Carrefour était aussi dans le positif. Selon Bloomberg, Auchan envisagerait une nouvelle tentative pour acquérir le distributeur. Pour rappel une première offre s'était soldée par un échec à l'automne dernier.

Derichebourg gagne 3,27%, le titre fait son entrée dans la sélection de valeurs du bureau d'analyses Portzamparc avec un conseil à acheter et un objectif de cours à 12,70 euros

Enfin Nicox grimpe de 8,5% alors le laboratoire a obtenu un brevet européen pour protéger sa solution ophtalmique Zerviate.

Valeurs en baisse

On trouve aussi logiquement des prises de bénéfices sur OVH Cloud

Neoen signe une 3e journée dans le rouge

Sur le CAC 40 c'est Capgemini qui recule le plus, le titre qui prend tout de même encore plus de 65% sur an

Et sur le SRD, DBV Technologies reste sous pression : -4,25% aujourd'hui et -40% sur un mois

LG (redaction@boursorama.fr)