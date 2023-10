Le debrief Bourse du 4 octobre : le CAC 40 rate son rebond

information fournie par Boursorama • 04/10/2023 à 18:00

En cours de séance, on a cru tenir un rebond, même modeste, du CAC 40... C'est raté, enfin pas tout à fait puis que l'indice finit cette journée à l'équilibre, à 6.996,73 points et 2,65 milliards d'euros, ce qui n'est pas énorme.

On a pourtant eu une statistique qui aurait dû faire plaisir au marché : selon l'enquête ADP, le secteur privé a créé 89.000 postes en septembre, soit nettement moins que les 150.000 estimés par le consensus Bloomberg et que les 180.000 d'août. Une moindre création d'emploi qui pourrait attester un ralentissement de l'économie et, par voie de conséquence, modérer les ardeurs de la Fed. A noter aussi la baisse marquée du Brent qui est repassé sous les 88 dollars le baril.L'Arabie saoudite et la Russie ont pourtant annoncé aujourd'hui leur intentionde prolonger, sur une base volontaire, la réduction de leurs quotas de production de pétrole jusqu'à la fin de l'année afin de soutenir les cours du brut.

A 17h45, après la correction d'hier, on a une performance contrastée sur les marchés américains : le Dow Jones est lui aussi à l'équilibre alors que le Nasdaq évolue à +0,7%.

Valeurs en hausse

Décidément, Orpéa est dans une bonne séquence. Le spécialiste termine à nouveau en tête du SBF 120 à +11,51%, 4e séance consécutive dans le vert. Il entraine Clariane dans son sillage.

Ce sont Capemini, STMicro et Orange qui signent le trio de tête du CAC 40

Valeurs en baisse

Atos est lanterne rouge du SBF 120. Le groupe informatique a annoncé aujourd'hui la nomination de Yves Bernaert, 55 ans au poste de directeur général. Ce dernier a occupé ces neuf dernières années le poste de CEO Europe d'Accenture Technology.

Fnac Darty et Argan sont aussi à la peine sur l'indice.

TotalEnergies et Vallourec, eux, se replient dans le sillage des prix du brut. Et sur le CAC 40 en plus de la major pétrolière, Thales, Legrand et Alstom sont sous pression.

Coup de mou aussi pour OVH Cloud sur le SRD : -8,6%

LG (redaction@boursorama.fr)