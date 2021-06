Le debrief Bourse du 30 juin : le CAC 40 achève le premier semestre sur une hausse de plus de 17%

Boursorama • 30/06/2021 à 18:20

Alors que la reprise économique est déjà intégrée dans les cours, les marchés guettent maintenant le rapport sur l'emploi américain de vendredi. Une nette amélioration pourrait en effet pousser la Fed à revoir sa politique monétaire avec un peu d'avance. La progression du variant Delta rappelle aussi que la question sanitaire constitue toujours une menace.

Le CAC 40 achève cette dernière séance du semestre sur une baisse : -0,91% vers les 6507 points. Relativisons toutefois cette baisse, l'indice gagne presque 18% depuis le début de l'année.

Du côté des valeurs,

L'industrie aéronautique rebondit avec Airbus qui gagne 1,84% plus forte hausse de l'indice. L'incertitude favorise également les valeurs les plus défensives comme Orange +0,54%, deuxième plus forte hausse ou Carrefour : +0,48%.

Veolia est aussi en légère progression : +0,28 %. Le groupe a déposé auprès de l'AMF son projet d'OPA sur son concurrent Suez.

Dans l'actualité des offres publiques d'achats, il y a également celle d'EssilorLuxottica sur GrandVision. Le groupe a annoncé hier soir sa décision de finaliser l'acquisition du néerlandais au 1er juillet pour 7,2 milliards d'euros. EssiLorLuxottica est quasi à l'équilibre à la clôture.

Du côté des baisses, les valeurs cycliques, sensibles à la conjoncture économique, accusent un nouveau repli. L'automobile est en première ligne avec Renault qui lâche 2,85 %.

En baisse également, le luxe pénalisé par des prises de bénéfices après sa forte progression depuis le début de l'année. Kering recule de 2,31%.

Sur le SBF 120, c'est le retour en grace de Solutions 30 ! Les actionnaires du groupe ont approuvé les comptes consolidés de l'exercice 2020 et la nomination d'un nouveau cabinet d'audit en tant que nouveau réviseur d'entreprise.

Vallourec se reprend également après avoir perdu 20% sur une semaine. Le titre est aidé par Jefferies qui relève sa recommandation de 'conserver' à 'acheter', une première depuis que le broker américain a entamé la couverture du titre en 2018.

Orpéa progresse aussi après avoir relevé sa prévision de chiffre d'affaires pour 2021, conséquence notamment de l'amélioration des taux l'occupation de ses établissements.

En revanche, l'équipementier automobile Valeo subit lui aussi le revers qu'accuse le secteur.

Enfin on termine par les marchés américains qui évoluent en ordre dispersé. A noter là aussi, la performance des indices comme celle du S&P 500, en hausse d'environ 14% depuis janvier.

Voilà c'est tout pour ce soir