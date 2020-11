Le debrief Bourse du 3 novembre : nouvelle séance de nette hausse à Paris avant l'élection US

Boursorama • 03/11/2020 à 18:27

C'est "Election Day" aux Etats-Unis aujourd'hui et les marchés sont de plus en plus convaincus que c'est Joe Biden qui va l'emporter et même assez nettement. Un scénario qu'ils voient d'un œil favorable car susceptible de faciliter l'adoption d'un plan de relance massif à l'économie. Résultat, le CAC 40 signe une nouvelle séance de forte progression +2,44% vers les 4.806 points et 3,6 milliards d'euros échangés, oubliant pour un temps la progression du Covid-19 en Europe

On retrouve le même optimisme du côté des marchés américains avec un Dow Jones à +2,5% vers les 27.592 points à 17h45 et le Nasdaq à +2,13% à 11.192 pts. A noter la chute de Alibaba perd 6% après le report de l'introduction en Bourse de sa filiale Ant Group à Hong Kong et à Shanghai.

Valeurs en hausse

Sur le SBF 120, les valeurs attaquées rebondissent logiquement à l'image de Renault ou Air France-KLM.

BNP Paribas progressait également dans la foulée de ses résultats trimestriels. Au-dessus des attentes, son résultat net part du groupe ressort à 1,89 milliard d'euros au troisième trimestre, tiré par les revenus en hausse de 17% de la banque de financement et d'investissement. Autre élément apprécié, la décision de la banque de mettre en réserve la moitié du résultat en prévision de la distribution du dividende au titre de l'année 2020. Les autres banques étaient bien orientées à l'image de Société Générale (+5,4%) et Crédit Agricole (+4,3%).

Belle séance aussi pour Lagardère alors qu'Arnaud Lagardère, Bernard Arnault et Vincent Bolloré seraient en négociation sur une vente des activités internationales d'Hachette à Vivendi.

Valeurs en baisse

Seules 10 valeurs du SBF 120 sont dans le rouge

Pénalisé par un goût du risque retrouvé sur les marchés, Alstom signe la plus forte baisse du SBF 120. Le groupe a pourtant remporté un contrat pouvant aller jusqu'à 240 millions d'euros et portant sur la fourniture de trains pour le métro de Bucarest.

On retrouve Orange derrière

Carrefour est dans le rouge, tout comme Mercialys alors que la foncière commerciale Mercialys a suspendu ses objectifs pour 2020 en raison du confinement.

Et puis sur le CAC 40, EssilorLuxottica voit rouge mais pas trop (-0,09%) après un chiffre d'affaires en repli de 1% à taux de change constants au 3e trimestre et une visibilité toujours limitée sur la fin de l'année.

