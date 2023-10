Le debrief Bourse du 27 octobre : Le CAC 40 sous pression avec Sanofi

information fournie par Boursorama • 27/10/2023 à 18:13

Pour cette dernière séance, la Bourse de Paris se retrouve en baisse. Au programme du jour on avait les données américaines sur l'inflation qui n'ont pas réservé de mauvaise surprise aux investisseurs. Comme prévu, l'indice s'est stabilisé à 3,4% sur un an. Et si l'on exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, l'indice est conforme aux prévisions, augmentant de 0,3% sur un mois et de 3,7% par rapport à l'année précédente.



Mais au final le CAC40 est pénalisé par Sanofi, l'un des poids lourds de la cote, qui lâche 18,93%, le groupe pharmaceutique a annoncé des résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre, des perspectives décevantes pour 2025 et également son intention de séparer son activité Santé Grand Public.

Par conséquent, l'indice parisien finit sur une note négative de 1,36%, vers les 6 795 points, dans des volumes d'échanges de 3,5 milliards d'euros à la clôture .



On continue sur les valeurs de Paris, juste derrière Sanofi on retrouve, STMicroelectronics qui cède 3,63% puis Pernod Ricard et Stellantis.



En territoire positif, Worldline se retrappe de nouveau avec une hausse de 9,06%. Unibail-Rodamco-Westfield est bien orienté aussi avec une performance de 3,43%. Et enfin Téléperformance est en troisième position.



Sur le SBF 120 maintenant, après sa lourde perte d'hier, Clariane reprend des couleurs, +10,15% pour le titre, le groupe SEB et Ubisoft progresse respectivement de 6,72 et 4,78%, puis on retrouve derrière Valeo.



A l'inverse SES Imagotag est sanctionné après avoir fait état d'un ralentissement de sa croissance au troisième trimestre, le titre décroche de 11,73%. Même sanction pour Rémy Cointreau avec une chute de 11,29%.



Et enfin pour terminer à la clôture parisienne, les indices américains sont en demi-teinte, le Dow Jones perdait 0,20% et le Nasdaq grimpait de 1,28%, avec Amazon qui prend 8,39%.

AM (redaction@boursorama.fr)