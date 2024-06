Le debrief Bourse du 27 juin : Paris reste mal orienté...

information fournie par Boursorama • 27/06/2024 à 18:20

Après un court plateau en territoire positif, le CAC 40 s'est vite inscrit sur une pente descendante qui est même devenue plus forte en fin de séance. Résultat, l'indice français termine à -1,03% vers les 7.531 points et près de 3,3 milliards d'euros échangés. Comme si la nervosité s'intensifiait avant la première échéance de dimanche.

Aux Etats-Unis, les indices ne savent pas trop sur quel pied danser : Dow Jones et Nasdaq sont proches de leur seuil d'équilibre à 17h45. En troisième lecture, la croissance américaine a été légèrement réévaluée au premier trimestre, à 1,4% contre 1,3% auparavant. Côté valeur, ça craque pour le fabricant de jeans Levi Strauss : -16% Levi Strauss après l'annonce d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes des analystes au deuxième trimestre.

Valeurs en hausse

C'est Kering qui brille particulièrement aujourd'hui et signe une 5e séance de progression. BofA Global Research a relevé sa recommandation de "sous-performance" à "acheter", citant des signes d'amélioration pour la marque phare du groupe de luxe, Gucci, actuellement en difficulté. L'objectif de cours passe lui de 350 à 450 euros.

Atos, Worldline et Opmobility se distinguent sur le SBF 120.

Et sur le SRD, OVHcloud a grimpé de plus de 14% Au troisième trimestre de son exercice 23-24, son chiffre d'affaires consolidé atteint 250,8 millions d'euros, en hausse de 9% en données comparables. Le groupe confirme l'ensemble de ses objectifs pour son exercice en cours : une croissance organique du chiffre d'affaires entre 9 et 10%, ainsi qu'une marge d'EBITDA ajusté supérieure à 37%.

Valeurs en baisse

JCDecaux, Edenred et Stellantis signent les moins bonnes performances du SBF 120 devant Euroapi. Le spécialiste des principes actifs a mis à jour ses perspectives pour 2024, anticipant maintenant entre 8 et 11% de baisse du chiffre d'affaires sur une base comparable, la performance du second semestre devant être supérieure à celle du premier, et entre 4 et 7% de marge de core EBITDA. il vise 75 à 80 millions d'euros de core EBITDA supplémentaire par an d'ici à la fin 2027.

LG (redaction@boursorama.fr)