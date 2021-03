Le debrief Bourse du 25 mars : la Fed vient semer le trouble

Boursorama • 25/03/2021 à 18:15

La crainte que le rétablissement des restrictions sanitaires vienne freiner le rythme de la reprise économique incitent les investisseurs à la prudence. A cela, la prise de parole de Jerome Powell qui évoque la perspective d'un resserrement monétaire lorsque les objectifs de la Fed auront été atteints sème le trouble.

Le CAC 40 termine toutefois la séance sur une hausse symbolique de 0,09%.

Du côté des valeurs,

La chute des cours du pétrole pèse sur Total qui accuse l'une des plus fortes baisses du jour : -1,67%.

Dans le sillage de Wall Street, la tech chute. A l'image de Worldline : -3,19%, plus forte baisse du jour.

ArcelorMittal est de son côté pénalisé par les craintes économiques.

A contrario, Publicis s'offre la plus forte hausse du jour (+3,25%) rassuré par une potentielle prolongation du mandat de Maurice Lévy, président du conseil de surveillance du groupe, au délai du 26 mai, date à laquelle il doit expirer, selon une information de BFM Business. Son maintien à la présidence serait également un moyen de contrer les tentatives de rapprochement avec Havas présentées par Vincent Bolloré.

Carrefour est toujours soutenu par l'annonce de l'acquisition du troisième acteur de la distribution alimentaire au Brésil.

EssilorLuxottica (+1,57%) est aussi en vue après avoir reçu le feu vert de la Commission européenne pour acquérir le néerlandais GrandVision.

Sur le SBF 120, Virbac se reprend. Maisons du Monde est également recherché.



Bureau Veritas profite d'un relèvement de recommandation de JPMorgan à surpondérer contre neutre.

A l'inverse, les parapétrolières accusent le plus fort repli.



Enfin, outre-Atlantique, après deux séances de baisse qui ont particulièrement affectées la tech, Wall Street a ouvert dans le rouge. Au moment de la clôture parisienne, les trois indices de la Bourse de New York évoluent en territoire négatif.



