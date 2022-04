Le debrief Bourse du 25 avril : pas d'état de grâce sur le CAC 40...

information fournie par Boursorama • 25/04/2022 à 18:20

Que ce soit sur les plateaux télé ou sur les marchés Emmanuel Macron devra se passer d'état de grâce pour son second mandat. Le CAC 40 finit ce lendemain d'élection présidentielle sur un repli sévère de 2,01% vers les 6.449 points et 4,1 milliards d'euros échangés.

Ce ne sont pas tant les résultats de l'élection que le contexte international qui pèse sur l'indice français. Ce matin, l'indice CSI 300 chinois a chuté de 4,9%, sa plus forte baisse depuis février 2020. Alors que Shanghai est confiné, les restrictions dues à l'explosion des cas Covid 19 touche désormais plusieurs quartiers de Pékin et fait craindre un ralentissement de la deuxième économie mondiale.

Cette prudence pèse sur l'Europe et sa monnaie avec un euro qui recule de près de 1% à 1,704 dollar.

A l'entame de cette semaine très chargée en termes de publications de résultats de part et d'autre de l'Atlantique, c'est aussi le rouge qui prédomine. A 17h45, le Dow jones est à -0,8% vers les 33.533 points et le Nasdaq à presque stable -0,07% vers les 12.828 pts

Valeurs en hausse

Ubisoft continue à bien jouer sur les marchés. Deuxième séance de forte hausse alors que Bloomberg croit savoir que plusieurs groupes de capital-investissement, dont les américains Blackstone et KKR, s'intéresseraient de près à l'éditeur de jeux vidéo tricolore.

EDF est bien orienté tout comme Engie qui vire en tête sur le CAC 40, sans doute un peu grâce à Deutsche Bank relève sa recommandation de conserver à acheter avec un objectif de cours à 14 euros.

Ca va bien aussi pour Eurofins Scientific et Casino qui continue sa série haussière après des résultats trimestriels appréciés vendredi qui marquent un retour à la croissance au premier trimestre

Et puis sur le SRD, Erytech pharma grimpe de 31% alors que la biotech a annoncé la vente de son site de production américain au groupe Catalent

Valeurs en baisse

Nouveau coup de tabac sur Valneva alors que la biotech a annoncé avoir reçu une nouvelle liste de questions de la part de l'Agence européenne des médicaments au sujet de son candidat vaccin contre le COVID-19, ce qui peut faire craindre un nouveau retard dans l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché.

Les craintes sur le ralentissement de la croissance pèsent sur les matières premières. Le baril de Brent lâche plus de 6% revenant sous le seuil des 100 dollars entrainant les valeurs du secteur dans son sillage : Vallourec, Technip Energies, CGG, Schlumberger ou encore TotalEnergies

Arcelormittal est lanterne rouge du CAC 40 et la situation en Chine continue de peser sur les valeurs du luxe Kering Hermès et LVMH

LG