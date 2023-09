Le debrief Bourse du 1er septembre : séance hésitante pour commencer le mois

information fournie par Boursorama • 01/09/2023 à 18:02

Le CAC 40 ne savait pas trop il avait envie d'aller aujourd'hui. Il termine ce premier jour de septembre à -0,27% vers les 7.297 points et près de 2,6 milliards d'euros échangés. Le rendez-vous du jour, c'était bien sûr les chiffres de l'emploi américain. Alors, l'économie US a généré 187.000 emplois en août, un chiffre supérieur aux attentes mais les créations des deux mois précédents ont été révisées en forte baisse et le taux de chômage a grimpé de 0,3 point à 3,8%, tandis que le revenu horaire moyen s'est accru à un rythme annuel de 4,3%, un niveau inférieur aux estimations. De quoi conforter en tout cas un scénario de ralentissement de l'économie qui plait aux investisseurs.

A 17h45, le parcours des indices américains est pourtant tout aussi hésitant : +0,2% pour le Dow Jones, -0,1% pour le Nasdaq.

Valeurs en hausse

ID Logisitics finit en tête du SBF 120 : Oddo BHF a fait entrer le titre dans sa liste de convictions "Nextcaps S2 2023", réitérant sa recommandation "surperformance" et son objectif de cours de 350 euros.

Les pétrolières et parapétrolières TotalEnergies, CGG, GTT ou encore Technip Energies profitent de la montée continue du Brent depuis une semaine alors que le baril s'échange désormais à près de 88 dollars.

Sur le CAC 40, en plus de TotalEnergies, Teleperformance poursuit sa séquence haussière.

Et puis sur le SRD c'est vraiment à chaque jour sa biotech en ce moment, aujourd'hui c'est OSE Immuno qui grimpe de 14% sur la journée

Valeurs en baisse

Le plus gros coup de frein est pour Renault. Le constructeur automobile est pénalisé par la dégradation d'UBS passé de "neutre" à "vendre" sur le titre avec un objectif de cours ramené de 42 à 31 euros. A l'appui de son argumentation, l'analyste de la banque suisse explique que Renault est l'un des constructeurs européens de masse les plus exposés au risque de pertes structurelles de parts de marché en raison de l'intensification de la concurrence des équipementiers chinois et de Tesla.

Les jours se suivent et les dégradations aussi pour Casino. Après Fitch hier, c'est au tour de S&P Global Ratings d'abaisser la note de crédit de Casino. L'agence de notation a passé à D la note du distributeur et estime qu'un défaut de paiement général est «une quasi-certitude».

Autre distributeur dans le rouge : Carrefour. On a appris aujourd'hui la nomination d'Alexandre de Palmas à la direction exécutive de Carrefour France.

Sous pression également Biomérieux dans la foulée des chiffres de son premier semestre 2023. Le résultat opérationnel courant contributif du spécialiste du diagnostic in vitro s'est notamment replié de 9,5% à 291 millions. Le groupe a cependant confirmé ses objectifs 2023 : une croissance des ventes totales entre 4 et 6% à périmètre et taux de change constant, ainsi que d'un résultat opérationnel courant contributif entre 600 et 630 millions.

LG (redaction@boursorama.fr)