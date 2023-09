Le debrief Bourse du 18 septembre : le CAC 40 démarre la semaine en net repli

information fournie par Boursorama • 18/09/2023 à 17:58

La prudence est de mise en ce début de semaine. L'attention des investisseurs est actuellement captée par la forte hausse des prix du pétrole, qui frôlent les 95 dollars le baril. Cette flambée des prix pourrait potentiellement exacerber l'inflation, une donnée cruciale qui doit être prise en considération par les banques centrales, dont la Réserve fédérale américaine qui se réunira ce mercredi.

En un mot, la Bourse de Paris a effacé plus de la moitié de ses gains engrangés la semaine précédente. L'indice chute de 1,39 % vers les 7 276 points, dans des volumes d'échanges de 3,1 milliards d'euros à la clôture.

Toujours sur l'indice phare, les valeurs en hausse sont au nombre de deux. Parmi elles, nous retrouvons Orange et Danone qui ont enregistré des performances de 0,36 et 0,04% respectivement.

En revanche, du côté des baisses, nous notons malheureusement la chute de Société Générale, dont le cours baisse de 12,05%. Ce matin, le groupe a dévoilé son plan stratégique pour l'année 2026. Puis on retrouve Téléperformance qui affiche une baisse de 3,36%, suivi de ArcelorMittal, Worldline et LVMH.

Sur le SBF 120, le groupe parapétrolier CGG tire profit de la hausse des cours du pétrole et affiche la meilleure performance de la séance, avec une augmentation de 6,54%. À noter que le titre progresse de 28% depuis le début de l'année.

Bien orientée aussi, Dassault Aviation grimpe de 1,72%, tout comme Ipsos et ID Logistics.



En revanche, le groupe ALD connaît une baisse significative de 14,34%, tout comme Elior Group qui perd 13,76%.

Puis pour terminer, la Bourse de New York a débuté la journée de manière indécise, marquée par un recul des valeurs technologiques et de croissance, ainsi qu'une augmentation des rendements obligataires. Quant aux indices, à la clôture parisienne, le Dow Jones et le Nasdaq évoluaient sans grande variation.

AM (redaction@boursorama.fr)