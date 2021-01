Le debrief Bourse du 18 janvier : une séance calme à Paris, en l'absence de Wall Street

Boursorama • 18/01/2021 à 18:50

Bon, on n'a pas pris de grandes décisions aujourd'hui à la Bourse de Paris. En l'absence des marchés américains, fermés pour le Martin Luther King Day, le CAC 40 signe une séance sans grand relief, finissant à +0,1% vers les 5617 points et seulement 2,4 milliards d'euros échangés.

A noter côté statistiques, la croissance chinoise qui est ressorti à +6,5% au 4e trimestre 2020 en rythme annualisé, un chiffre supérieur aux attentes. Sur l'ensemble de l'année, elle ressort à +2,3% alors que tous les autres grands pays s'affichent en récession....

Valeurs en hausse

Sur le SBF 120, Stellantis démarre sur les chapeaux de roues. Également coté à Milan, le nouvel ensemble issu de la fusion entre Peugeot et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) s'affirme désormais comme le quatrième groupe automobile mondial.

Derrière, on retrouve Orpea. C'est notamment dû à un coup de pouce de Jefferies qui a entamé le suivi du titre avec une recommandation à «achat» et un objectif de cours à 135 euros. Pour le courtier, le spécialiste de la dépendance offre à l'investisseur une exposition à la dynamique attrayante du secteur tout en ayant fait ses preuves sur le terrain de la croissance interne et externe.

Virbac continue lui de reprendre du poil de la bête après deux séances marquées de repli mercredi et jeudi dernier.

Suez grimpe également alors que le groupe a révélé dimanche avoir reçu une lettre d'intention d'Ardian et de Global infrastructures partners visant à «permettre une solution amicale et rapide à la situation créée par l'intention d'offre de Veolia». Dans ce cadre, Suez s'est dit prêt à ouvrir un dialogue avec Veolia «afin de construire une solution dans l'intérêt de toutes les parties concernées qui renforcera les deux leaders mondiaux français des services à l'environnement». Veolia a lui refusé toute idée de renoncer à Suez rappelant que les 29,9% qu'il possède au capital du groupe ne sont pas et ne seront pas à vendre. Le titre Veolia cède, lui, 1,77%

Sur le CAC 40, Arcelormittal (+2,4%) profite d'un relèvement d'objectif de cours de Deutsche Bank de 18 à 24 euros.

Valeurs en baisse

C'est rouge pour Carrefour. Devant l'opposition de Bercy, le distributeur a interrompu les discussions préliminaires en vue d'un rapprochement avec le groupe canadien couche tard. Ils ont cependant décidé de poursuivre des pourparlers en vue d'éventuels «partenariats opérationnels». Affaire à suivre ?

Derrière, on retrouve Klépierre, McPhy Energy Carmila et ADP...

