Le debrief Bourse du 13 septembre : nouvelle séance sans entrain à la Bourse de Paris

Le CAC 40 clôture en repli de 0,42% vers les 7.222 points et 2,9 milliards d'euros échangés. Les investisseurs regardent monter le prix du baril, plus de 92 dollars pour le Brent, avec une inquiétude croissante.

Le rendez-vous immanquable de la journée, c'était la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. Des chiffres qui, au final, n'ont pas eu beaucoup d'effet sur les marchés. Dans le détail, le CPI est ressorti en hausse de +0,6% en août, comme attendu et à +3,7% en glissement annuel. C'est plus que les 3,6% attendus par les économistes et les 3,2% enregistrés en juillet. Une remontée qui s'explique surtout par celle des prix de l'énergie, qui ont progressé de 10,5% sur un mois. Mais les investisseurs ont apprécié la déccélrération du CPI core (hors alimentation et énergie), à 4,3% en glissement annuel contre 4,7% en juillet.

Outre-Atlantique, les marchés sont en hausse timide à 17h45 : +0,2% pour le Dow Jones +0,5% pour le Nasdaq. A noter, Apple (-0,6%) qui poursuit son repli après la keynote d'hier présentant les derniers produits de la marque à la pomme.

Valeurs en hausse

Ubisoft a gagné la partie sur le SBF 120 aujourd'hui, un peu aidé par Apple alors que la keynote d'hier intégrait des bandes annonces de jeux vidéo de l'éditeur français qui seront disponibles sur l'iPhone 15.

Derrière, on retrouve Accor. Là, c'est peut-être lié lié à un relèvement, celui de S&P qui a remonté sa note de crédit à la catégorie "investment grade", l'agence étant passée de BB+ à BBB- avec une perspective ramenée de positive à stable.

Renault fait une nouvelle fois la course en tête sur le CAC 40 alors que la Commission européenne a ouvert une enquête pour déterminer si l'UE devait imposer des droits de douane pour se protéger contre les producteurs chinois de véhicules électriques qui bénéficient de subventions publiques. La marque au losange gagne désormais près de 20% depuis le début de l'année.

Sur le SRD, OSE poursuit le rally haussier entamé hier avec une hausse de 19,3%.

Valeurs en baisse

Alstom est clairement resté à quai sur le SBF 120. Et la note de Barclays n'y est sans doute pas pour rien. Le département d'analyses de la banque britannique a initié le suivi de la valeur avec un conseil à "sous-pondérer" et un objectif de cours de 16,50 euros, disant constater "une déconnexion entre d'une part une valorisation élevée et de l'autre des activités en difficultés, des facteurs susceptibles de peser sur la trésorerie, un endettement important et une notation de crédit fragile".

Les parapétrolières Vallourec et CGG se replient également et Casino se rapproche à nouveau des 2 euros.

