Le debrief Bourse du 13 juin : le CAC 40 rechute lourdement

information fournie par Boursorama • 13/06/2024 à 18:00

Le rebond d'hier est déjà de l'histoire ancienne et le CAC 40 finit dans le rouge et pas qu'un peu : -1,99% vers les 7.708 points et, là encore, des volumes significatifs : 4,25 milliards d'euros échangés. Le tout dans un climat politique très incertain qui renforce la nervosité du marché.

Le rendez-vous de la semaine, c'était hier avec la Fed. La banque centrale américaine a maintenu ses taux directeurs inchangés et laissé entendre que son assouplissement monétaire n'aurait peut-être pas lieu avant décembre : Une seule réduction de taux de 25 points de base pour cette année donc.

Une conclusion qui n'a pas vraiment plu aux investisseurs qui estiment qu'il aurait été possible de faire plus alors que l'inflation semble désormais sous contrôle : aujourd'hui, les prix à la production ont ainsi reculé de 0,2% en mai alors qu'une hausse de 0,1% était attendue. Sur un an, la progression est de 2,2% contre 2,5% anticipé.

A 17h45, c'est une performance contrastée pour les indices US avec un Dow Jones qui cède 0,5% et un Nasdaq qui grimpe lui de 0,25%, ayant établi un nouveau plus-haut en séance à près de 17.742 points. Nvidia gagne plus de 2% et progresse de plus de 40% sur le mois écoulé.

Valeurs en hausse

Elles ne sont que deux valeurs du SBF 120 à progresser aujourd'hui : Bolloré et Hermès qui fait donc aussi figure d'unique rescapé du CAC 40.

Sur le SRD, la biotech Phaxiam rebondit de 8,5% après avoir chuté de 16% hier avec l'annonce d'une augmentation de capital de 10 millions d'euros.

Valeurs en baisse

Trigano, Viridien et Valneva affichent les reculs les plus marqués du SBF 120 avec des baisses supérieures à 8%.

Sur le CAC 40, c'est Axa qui finit en queue de peloton avec Eurofins Scientific, Edenred et Air Liquide.

LG (redaction@boursorama.fr)