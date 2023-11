information fournie par France 24 • 17/11/2023 à 11:37

Le journaliste et essayiste Alain Gresh, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, et directeur du journal en ligne Orient XXI, est notre invité. Auteur de nombreux ouvrages sur le Proche-Orient, il vient de republier un livre co-signé avec Hélène Aldeguer : "Un chant d’amour Israël-Palestine, une histoire française" (Coédition Libertalia/Orient XXI). Son dernier article dans le Monde diplomatique s’intitule "Barbares et civilisés"