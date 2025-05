Le corps d'un ado exposé en Tchétchénie ; les difficultés des cuisines solidaires de Gaza

information fournie par France 24 • 05/05/2025 à 11:27

Le corps d’un adolescent a été exposé dans la rue dans la ville d’Achkhoy-Martan, en Tchétchénie. Il était accusé d'avoir tué un policier russe deux jours plus tôt. Cette pratique vise à "maintenir un climat de peur au sein de la population" estime notre Observatrice.

Dans la bande de Gaza, des milliers de familles comptent sur les "cuisines solidaires" pour se nourrir, notamment depuis la mise en place du blocus sur l'aide humanitaire imposé par Israël, le 2 mars. Mais ces cuisines peinent de plus en plus à fonctionner et se raréfient.