information fournie par France 24 • 01/07/2022 à 14:55

Il serait probablement resté anonyme, s’il n’avait recueilli un moment, une hôtesse célèbre qui devait profondément imprégner les lieux, Madame de Maintenon, maitresse et favorite de Louis XIV. Dès le début de leur relation, le château s'agrandit et s'embellit par de grands travaux financés par le roi et devient un domaine quasi-royal. En témoigne notamment le jardin, dessiné par André Le Nôtre.