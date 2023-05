Le changement climatique : un quart de siècle de sécheresse menace le fleuve Colorado

information fournie par France 24 • 26/05/2023 à 06:34

Les États de l'ouest des États-Unis ont annoncé qu'ils étaient parvenus à un accord pour réduire la quantité d'eau qu'ils prélèvent dans le fleuve Colorado, qui est menacé par un quart de siècle de sécheresse et par l'aggravation des conditions climatiques. Pour plus d'informations et d'analyses, FRANCE 24 est rejointe par Carmen de Jong, Professeure en hydrologie à la Faculté de géographie et d'aménagement de l’Université de Strasbourg.