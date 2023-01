Le Canada va indemniser les communautés autochtones, un accord historique

information fournie par France 24 • 26/01/2023 à 14:22

2,8 milliards de dollars canadiens : c'est la somme que le Canada va verser à 325 communautés autochtones pour réparer les préjudices subis pendant un siècle par des milliers d'enfants internés de force dans des pensionnats religieux, entre la fin du XIXème siècle et les années 1990. Quelques 150 000 enfants ont ainsi été retirés à leurs familles, coupés de leur langue et de leur culture. Ils ont également subi de nombreux sévices, des milliers n'en étant jamais revenus. Ces dernières années, de nombreuses tombes d'enfants ont été découvertes à proximité de ces anciens pensionnats. On en parle avec Marie-Pierre Bousquet, directrice du programme en études autochtones à l'Université de Montréal.