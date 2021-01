Laurent Jacobelli : "Le vrai chef du gouvernement, le vrai chef d'État aujourd'hui, c'est le virus"

France 24 • 26/01/2021 à 21:03

Il y a quelques jours le gouvernement sonnait la cloche d'un reconfinement imminent mais on a appris, lundi, que le président ne s'exprimerait pas cette semaine. Le gouvernement attend d'avoir les études sur le variant et surtout le résultat de l'efficacité ou non du couvre-feu à 18 h. Est-il urgent d'attendre ? Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national est l'invité de Roselyne Febvre et Frédéric Rivière dans "Mardi Politique".