Laurence Boone (OCDE) : "Il est encore possible d'éviter une crise alimentaire"

information fournie par France 24 • 10/06/2022 à 20:01

L'économie mondiale va payer le prix fort de la guerre en Ukraine, prévient l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), qui a revu ses perspectives de croissance à la baisse et prévoit désormais une progression du PIB mondial de 3 % en 2022, soit 1,5 point de moins que prévu. Au cœur des inquiétudes : l'inflation et les risques de crise alimentaire dans plusieurs pays. Pour en parler, Line Rifaï reçoit la secrétaire générale adjointe et cheffe économiste de l'OCDE, Laurence Boone.