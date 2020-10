Lartiste complet !

France 24 • 31/10/2020 à 16:14

"Légendes urbaines" a rendez-vous avec l'homme qui a pour nom un pléonasme : Lartiste. Avec plus de 2 milliards de vues sur YouTube et 28 certifications (or, platine et diamant confondus), il a su, en quelques années, se hisser dans les tops billboards de nombreux pays tels que l'Argentine, le Brésil, l'Allemagne, le Portugal, la Suède ou le Maroc. Sa recette ? Une capacité à faire des tubes comme "Chocolat" ou "Mafiosa", tout en s'imposant comme un kicker incontestable du rap game. Retour sur son parcours, son pays de naissance, le Maroc, ses blessures et ses projets.