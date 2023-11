La solidarité, malgré la guerre : ces Israéliens et ces Palestiniens qui œuvrent pour la paix

information fournie par France 24 • 15/11/2023 à 13:04

Depuis les attaques du Hamas contre Israël, le 7 octobre 2023, les tensions sont palpables entre Israéliens et Palestiniens et les Arabes israéliens sont plus que jamais regardés avec peur et suspicion. Nos envoyés spéciaux, Cécile Galluccio et Taoufik Mjaied, sont partis à la rencontre des habitants de la ville israélienne de Kfar Qasim. Malgré la guerre, des gestes de paix et de confraternité existent, même s’ils sont rares. Dans cette émission, nous recevons Rula Daood, co-directrice nationale et Nadav Shofet, coordinateur de l'organisation Standing Together, pour en parler.