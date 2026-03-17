Depuis l'embargo de 2017, l'un des plus grands cauchemars du Qatar est qu'une guerre ou une crise géopolitique isole Doha du reste du monde. Au cours des neuf dernières années, le pays a donc constitué des réserves stratégiques et investi massivement dans le développement de la production alimentaire locale. Un défi de taille, compte tenu du climat rigoureux du pays. Aujourd'hui, on y cultive des tomates, des concombres, des poivrons ou encore des champignons. Pour certains, consommer des produits qatariens est même devenu un devoir national. Reportage d'Amira Souilem et Chloé Domat.
La sécurité alimentaire, nouvelle priorité stratégique du Qatar
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