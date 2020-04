La saison de l'excision : le cauchemar des Européennes de retour au pays

France 24 • 10/04/2020 à 15:55

Pour les familles originaires d'Afrique, du Moyen-Orient ou encore d'Asie et vivant en Europe, les vacances sont parfois synonymes de retour au pays... et de cauchemar pour leurs filles. Chaque année, des milliers de jeunes filles se font exciser par surprise dans le pays d'origine de leurs parents. Nos reporters, Miyuki Droz Aramaki et Sophie Guignon, ont rencontré de jeunes victimes. Elles ont aussi suivi des médecins et des activistes qui travaillent à soigner ces femmes meurtries et à changer les mentalités. Voici leur document exceptionnel de 26 minutes.